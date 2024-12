Professore investito e ucciso da un camion: conducente condannato a 1 anno per omicidio colposo

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un camionista è stato condannato in primo grado con rito abbreviato a 1 anno, con pena sospesa, in quanto ritenuto responsabile dell'omicidio colposo di Gianpaolo Bedeschi. L'imputato era alla guida del mezzo pesante che il 3 aprile 2023, svoltando a una curva a Cremona ha travolto il professore 62enne che si trovava in sella alla sua bici. Il camionista è stato condannato anche a risarcire i danni alle parti civili con provvisionali da 10mila euro per ciascuno dei tre fratelli della vittima e 5mila euro per ciascuno dei due cognati.

Stando a quanto ricostruito, Bedeschi, che insegnava matematica all'istituto di istruzione superiore Torriani, stava tornando a casa in bici dopo aver fatto la spesa. Arrivato alla rotatoria in via Bergamo, il 62enne non ha imboccato la pista ciclabile. Erano all'incirca le 18 del 3 aprile e in quel momento stava transitando nella stessa direzione un camion che rientrava da un cantiere. Svoltando a destra, il mezzo pesante ha urtato Bedeschi, facendolo finire sotto le ruote. Nonostante l'intervento dei sanitari, il 62enne è deceduto prima dell'arrivo in ospedale.

La Procura aveva chiesto per il camionista la condanna a 8 mesi. Gli inquirenti, infatti, hanno riconosciuto un concorso di colpa alla vittima che non era sulla pista ciclabile e che non avrebbe rispettato la precedenza. Assistito dall'avvocato Franco Antonioli, il camionista è stato processato con rito abbreviato. Il gup di Cremona ha deciso di condannarlo a 1 anno, con pena sospesa e senza menzione.