Professore eroe salva studentessa dal suicidio: “Era in piedi sul banco davanti alla finestra” Emilio Bocca, professore dell’istituto tecnico industriale Caramuel di Vigevano, in provincia di Pavia, ha salvato la vita di una sua studentessa che stava “fissando il vuoto in piedi sul banco”. La giovane, una 16enne, voleva togliersi la vita.

Emilio Bocca Corsico Piccolino si è improvvisato eroe per una giornata. Il professore dell'istituto tecnico industriale Caramuel di Vigevano, in provincia di Pavia, ha salvato la vita di una sua studentessa che stava "fissando il vuoto in piedi sul banco". La giovane, una 16enne, voleva togliersi la vita.

Professore salva studentessa dal suicidio

La studentessa aveva chiesto di andare in bagno durante la prima ora, nel mezzo dell'interrogazione di matematica, ma dopo diversi minuti era sparita. Non la si trovava più. In bagno non c'era e quindi i compagni si sono messi alla ricerca. La docente che le aveva concesso di allontanarsi momentaneamente dall'aula ha chiesto aiuto anche ai bidelli. Intanto, il professor Bocca passava dal corridoio e, notando la concitazione, si è informato aggiungendosi alle ricerche previa comunicazione al dirigente scolastico. Bocca ha spiegato al Corriere della sera di "conoscere quella ragazza" che è anche "mia studente". Dopo aver informato il preside, le persone si sono divise per perlustrare tutta la scuola. Arrivato in cortile, uno studente ha fatto notare al professore che la compagna era "sulla finestra al secondo piano". Così l'ha raggiunta e, con fare tranquillo, ha cercato di parlarle per rassicurarla. La giovane era molto agitata per l'interrogazione di matematica andata male, così il professor Bocca le ha detto: "Mi manda la tua insegnante: ha detto che vuole cambiarti il voto. Vieni, andiamo insieme». Dopo averla distratta, l'ha afferrata per un braccio e l'ha tenuta a sé.

Studentessa portata al pronto soccorso per precauzione

Successivamente è stato allertato il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza. Il personale sanitario ha preso in cura la ragazza che è stata condotta al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano in via precauzionale. Alla scuola, invece, si sono presentati gli agenti della polizia locale. Il professor Bocca, nonostante il suo atto eroico, mantiene un profilo basso: "Non so se il mio intervento ha davvero salvato una vita, forse non sarebbe successo niente di brutto, e quella studentessa sarebbe rientrata in classe da sola".