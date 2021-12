Varese, anziana precipita dalla finestra e muore sul colpo: ipotesi suicidio Una donna di 83 anni è morta stamattina a Varese dopo essere precipitata da una finestra della sua abitazione. Per gli inquirenti non è esclusa l’ipotesi di un gesto volontario.

Tragedia nella mattinata di oggi, lunedì 13 dicembre, a Varese. Una donna di 83 anni è morta sul colpo dopo essere precipitata da una finestra del suo appartamento in via Speri della Chiesa. L'allarme è scattato cinque minuti dopo le sette quando una chiamata di aiuto ha raggiunto il centralino dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia.

Anziana cade dalla finestra e muore, indaga la polizia

Sul posto, quindi l'Areu ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. I sanitari, giunti in via Speri della Chiesa, hanno provato a rianimare l'anziana ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La donna è stata dichiarata deceduta. Con il personale medico del 118, sul luogo del tragico incidente sono arrivati anche i poliziotti della Questura di Varese che hanno aperto un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica della caduta e verificare se la donna sia rimasta vittima di una caduta accidentale, se per caso possa essere stata spinta da qualcuno o se abbia compiuto un gesto volontario.

