San Donato, ladro scappa dalla finestra dopo un furto ma si frattura i talloni: arrestato

Si è lanciato dalla finestra per tentare di scappare dai carabinieri ma l'impatto col suolo gli ha procurato la duplice frattura dei talloni. Raggiunto, è stato immobilizzato e arrestato dai militari che l'hanno portato in carcere. Tentativo di furto rocambolesco a San Donato Milanese nella serata di venerdì per un ragazzo di 27 anni di origini georgiane.

Secondo quanto riportato, il ladro si sarebbe arrampicato su una finestra di un appartamento al primo piano di via di Vittorio. Notato a forzare l'infisso per accedere all'abitazione da altri residenti, ha frugato fra gli oggetti personali dei malcapitati in quel momento fuori casa pensando di farla franca. Eppure, i vicini di casa hanno avvisato il numero unico 112 che ha girato la segnalazione ai carabinieri della Compagnia locale. I militari, arrivati nel cortile, hanno messo in agitazione il ladro che ha cercato di lanciarsi con la refurtiva dalla finestra da cui era entrato. Purtroppo per lui però gli è andata male perché, dopo essere riuscito ad atterrare, si è imbattuto in un altro residente, minacciato da un cacciavite, che gli avrebbe fatto perdete tempo prezioso. In più, la frattura dei talloni gli avrebbe provocato un ulteriore rallentamento nella fuga. Così, i carabinieri l'hanno rincorso e acciuffato. A causa delle ferite però è stato soccorso dai sanitari del 118 inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia che l'hanno trasportato in codice verde al pronto soccorso del Policlinico di San Donato. Dopo le dimissioni dal nosocomio è stato trasferito al carcere di San Vittore. È accusato di rapina pluriaggravata in abitazione.