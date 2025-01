video suggerito

Professore ed ex studente a processo a Milano per violenza di gruppo, la scuola di musica sarà parte civile La Fondazione Milano Scuole Civiche si è costituita parte civile nel processo a carico di un professore della Civica scuola di musica 'Claudio Abbado' e un ex alunno accusati di violenza sessuale di gruppo. Nelle prossime udienze sarà ascoltata la ragazza che ha denunciato lo stupro.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Si è aperto ieri, mercoledì 22 gennaio, il processo a carico di un professore della Civica scuola di musica ‘Claudio Abbado' e un ex alunno dell'istituto accusati di violenza sessuale di gruppo. A denunciarli è stata una ex studentessa, che ha raccontato di essere stata abusata al termine di una cena in un appartamento di Milano. La Fondazione Milano Scuole Civiche si è costituita parte civile nel procedimento giudiziario, così come la presunta vittima. Nel corso delle prossime udienze, saranno ascoltati dai giudici sia la ragazza che i due imputati, che si proclamano innocenti.

Come riportato da Il Giorno, la ragazza era entrata in contatto con l'altro giovane per motivi di studio e con l'insegnante in seguito alla frequentazione delle sue lezioni. I fatti denunciati risalgono al 2023 e sarebbero avvenuti al termine di una cena in un appartamento di Milano, fuori, quindi, dai locali della scuola.

Nonostante l'opposizione delle difese, la Fondazione Milano Scuole Civiche è stata accolta come parte civile al processo. In questo modo, ha spiegato Marco Minoja, direttore generale dell’ente fondato e sostenuto da Palazzo Marino, "la Fondazione ha preso una pozione chiara". Nei confronti del docente è stato avviato un procedimento disciplinare, mentre la scuola ‘Abbado' ha ribadito la propria estraneità ai fatti contestati.

L'ex studentessa, assistita dall’avvocata Francesca Negri, nelle prossime udienze renderà la sua testimonianza davanti ai giudici del Tribunale di Milano. Saranno ascoltati anche i due imputati, che si sono sempre proclamati innocenti.