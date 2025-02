video suggerito

Maestro arrestato mentre abusa di una bimba di 10 anni: potrebbero esserci altre vittime Il maestro di 45 anni arrestato per violenza sessuale su un’alunna di 10 anni si è giustificato dicendo che si è trattato di un fraintendimento. Sono in corso approfondimenti sulla possibilità che possano esserci altre vittime. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Davanti al gip di Milano il maestro 45enne, arrestato per violenza sessuale su un'alunna di 10 anni, si è giustificato dicendo che si è trattato di un fraintendimento. E ha continuato a negare anche davanti ai video delle microcamere che gli investigatori, dopo le segnalazioni di alcuni genitori, avevano posizionato all'interno dell'aula. Guardando in diretta le azioni del maestro, gli agenti lo hanno visto molestare una bambina di 10 anni e hanno fatto irruzione nella scuola elementare, arrestando l'uomo in flagrante.

Il 45enne è rimasto recluso nel carcere di San Vittore per due giorni ed è stato poi sentito dal giudice per le indagini preliminari Alessandra Di Fazio. Davanti alle registrazioni, il maestro ha tentato di dare spiegazioni alternative, affermando che non avrebbe mai molestato un'alunna. La sua avvocata, Alessandra Crea ha chiesto per il 45enne la misura degli arresti domiciliari e il gip deciderà nelle prossime ore.

Nel frattempo continuano le indagini del Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale, guidato dal comandante Gianluca Mirabelli. Gli investigatori, in particolare, stanno cercando di chiarire se ci siano stati altri episodi di violenza all'interno della scuola: diversi genitori, infatti, avrebbero segnalato manifestazioni di disagio e soggezione da parte dei propri figli per i comportamenti del maestro.

Leggi anche Maestro elementare arrestato per violenza sessuale a Milano: le molestie su una bimba riprese dalle telecamere

A questo scopo, gli agenti stanno ascoltando all'interno di audizioni protette i bambini che avrebbero avuto a che fare con l'uomo. Nel frattempo sono anche andati nell'abitazione dell'insegnante, dove l'uomo viveva da solo, e hanno sequestrato computer, cellulare e tutti i suoi dispositivi elettronici.