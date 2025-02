video suggerito

Maestro elementare arrestato per violenza sessuale a Milano: le molestie su una bimba riprese dalle telecamere Gli agenti del Nucleo tutela donne e minori della polizia locale stanno sentendo in audizioni protette i piccoli alunni che hanno avuto a che fare con l’uomo, 45 anni: il sospetto è che possano essere stati molestati altri bambini. Le indagini sono scattate dopo le segnalazioni dei genitori. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un maestro elementare di 45 anni è stato arrestato in flagranza per violenza sessuale su un'alunna di 10 anni. È successo lunedì 10 febbraio in una scuola della periferia Ovest di Milano dove gli agenti della Polizia locale, allertati dalle segnalazioni di alcuni genitori, avevano installato delle microcamere in classe: i poliziotti, dopo aver assistito in diretta alle molestie riprese dagli occhi elettronici, sono così immediatamente intervenuti e hanno accompagnato fuori dall'aula il docente. Il 45enne è recluso nel carcere di San Vittore da due giorni, in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip.

Le indagini del Nucleo tutela donne e minori della Polizia locale, guidato dal comandante Gianluca Mirabelli, cercano ora di fare piena luce sull'accaduto e verificare se siano avvenuti altri episodi del genere in passato. Per questo gli agenti stanno ascoltando, all'interno di audizioni protette e con la massima delicatezza, tutti i bambini che hanno avuto a che fare con l'uomo e si sono recati a casa dell'insegnante, che viveva solo, sequestrando computer, cellulare e tutti i suoi dispositivi elettronici.

A dare il via all'inchiesta degli investigatori di piazza Beccaria sono state le segnalazioni di alcuni genitori al dirigente scolastico: i loro piccoli, da tempo, manifestavano infatti disagio e soggezione per i comportamenti del maestro 45enne a scuola. Le classi sono state così riempite di videocamere invisibili che, nel giro di pochissimo tempo, hanno colto l'insegnante molestare un'alunna. Immagini inequivocabili che hanno richiesto il pronto intervento dei poliziotti, intervenuti durante l'orario di lezione cercando di non spaventare i bimbi.