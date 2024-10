video suggerito

Ex studentessa della Civica scuola di musica Abbado denuncia docente e un amico per violenza: a processo Un professore della Civica scuola di musica Claudio Abbado di Milano e un altro musicista sono stati rinviati a giudizio perché accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di un’ex studentessa. “La scuola è totalmente estranea ai fatti e l’episodio al centro del procedimento non è mai stato segnalato ai nostri organismi o alla direzione”, ha precisato la Civica scuola di musica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Un professore della Civica scuola di musica Claudio Abbado di Milano e un altro musicista sono stati rinviati a giudizio perché accusati di violenza sessuale di gruppo. A denunciarli è stata una ex studentessa che ha raccontato di essere stata violentata al termine di una cena che si è svolta lo scorso anno quando la giovane frequentava la scuola.

L'incontro si sarebbe svolto in un appartamento privato e non all'interno dell'istituto. Sulla base di quanto ricostruito dal quotidiano Il Giorno, l'amico del docente vive all'estero. Un anno fa frequentava però la scuola. Entrambi sono due affermati musicisti con una lunga formazione e concerti in diversi luoghi prestigiosi. La prima udienza si svolgerà il prossimo 22 gennaio. La studentessa è difesa dall'avvocata Francesca Negri. La giovane si è costituita parte civile.

Gli avvocati dei due uomini hanno chiesto il proscioglimento assicurando "l'innocenza e la totale estraneità alle accuse contestate". Sul caso è ovviamente intervenuta anche la Civica Scuola, che si trova in via Stilicone a Milano, ed è gestita dalla Fondazione Milano: "La scuola è totalmente estranea ai fatti e l'episodio al centro del procedimento non è mai stato segnalato ai nostri organismi o alla direzione".

Nonostante la cena non sia avvenuta all'interno delle mure scolastiche, non è escluso che – alla luce del rinvio a giudizio – la direzione dell'Istituto decida di prendere provvedimenti nei confronti del docente che, sempre stando a quanto riportato da Il Giorno, avrebbe insegnato anche in un'altra scuola Civica.