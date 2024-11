Professore accusato di aver violentato tre minorenni: “Prima il film in casa, poi la droga e gli abusi”

video suggerito

Nella giornata di ieri, lunedì 19 novembre, un uomo di 36 anni è stato arrestato perché accusato di aver violentato tre ragazzine minorenni. La prima presunta vittima sarebbe finita nella sua abitazione la notte di Halloween 2023. Le altre due pochi mesi dopo: precisamente durante i festeggiamenti di Capodanno. Le avrebbe convinte a entrare nella sua casa per vedere un film insieme. Avrebbero poi fumato marijuana e infine le avrebbe violentate.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, il 36enne – che insegnava informativa in una scuola superiore di Cantarino con un contratto di libera professione che non è stato rinnovato – è stato sottoposto agli arresti domiciliari così come richiesto dal giudice per le indagini preliminari: è accusato di violenza sessuale su minore e detenzione e cessione di stupefacenti a minorenni.

Le indagini sono iniziate un anno fa quando una ragazzina di 17 anni si è presentata dai carabinieri di Cantù per sporgere denuncia: ha raccontato che il 31 ottobre ha conosciuto un uomo in un bar e di aver familiarizzato con lui. Avrebbe poi accettato l'invito a casa per vedere un film: avrebbero poi fumato marijuana e infine sarebbe stata violentata. I carabinieri hanno avviato le indagini e scoperto che la notte di Capodanno avrebbe violentato altre due giovani.

Le ragazzine di quindici e tredici anni avrebbero accettato l'invito a casa per vedere un film, avrebbero fumato marijuana e infine sarebbero state vittime di atti sessuali. Nei mesi scorsi il docente è stato indagato. La sua abitazione è stata poi perquisita. Ieri poi è finito agli arresti domiciliari.