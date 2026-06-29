Processo immediato per il killer di Aurora Livoli: richiesto dalla Procura di Milano

A inoltrare al gip la richiesta del rito speciale che consente, ancora nella fase cautelare, il rinvio a giudizio senza celebrare l’udienza preliminare è stato il pm Antonio Pansa, titolare del fascicolo assieme alla responsabile del dipartimento fasce deboli, Letizia Mannella.

Il frame in cui si vedono il 53enne e Aurora Livoli

La Procura di Milano ha chiesto il giudizio immediato per Emilio Gabriel Valdez, il 57enne accusato di aver ucciso Aurora Livoli, 19 anni e originaria di Latina, trovata senza vita il 29 dicembre 2025 nel cortile di un palazzo di via Paruta, a Milano.

A inoltrare al gip la richiesta del rito speciale che consente, ancora nella fase cautelare, il rinvio a giudizio senza celebrare l'udienza preliminare è stato il pm Antonio Pansa, titolare del fascicolo assieme alla responsabile del dipartimento fasce deboli, Letizia Mannella.

Come emerso nel corso delle indagini, l'uomo – che ha poi confessato il delitto – era stato fermato il 30 dicembre per una tentata rapina, ai danni di una ragazza, fatta proprio la sera del 28 dicembre alla fermata della metropolitana M2 di Cimiano, non lontano da dove Aurora era stata uccisa. L'aggressione risale a poche ore prima del delitto della 19enne. Dopo l'aggressione Velazco sarebbe tornato sulla stessa banchina dove avrebbe girato il giacchino double face dalla parte bianca tentando di camuffarsi. Lì, intorno alle 22:30, avrebbe incontrato, per la prima volta, Aurora Livoli.

Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, si vedono Velazco e Livoli darsi la mano. A un certo punto, poi, il 57enne si sarebbe inginocchiato provando ad abbracciare le gambe della ragazza. Dopo essersi allontanati a piedi dalla stazione i due sono arrivati in via Paruta e sono entrati nel cancello del condominio dove l'indomani mattina è stato poi trovato il corpo della ragazza. A lanciare l'allarme è stato il custode del palazzo che ha riferito di aver trovato il cadavere della 19enne semi svestito, con evidenti segni di strangolamento sul collo e alcuni indumenti sparsi sul prato.