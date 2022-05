Problemi durante l’atterraggio, donna di 34 anni precipita con il parapendio: è grave Una donna di 34 anni è precipitata con il parapendio a Viadanica (Bergamo): è stata ricoverata in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

È in gravissime condizioni, la donna di 34 anni che nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 27 maggio, è precipitata con un parapendio a Viadanica, provincia di Begamo. In base a quanto rivelato a Fanpage.it, la donna è rimasta cosciente sia al momento dell'arrivo dei soccorsi che dopo il ricovero al pronto soccorso. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica della vicenda.

La donna trasferita in ospedale in codice rosso

L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), dopo aver ricevuto l'allarme, è intervenuta intorno alle 14.32 in via Castello vicino ai capannoni della discarica. In quella zona c'è infatti un enorme prato che spesso viene utilizzato dagli appassionati di parapendio. Areu ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza. È stato fatto partire anche un elisoccorso. La donna ha riportato dei traumi alla schiena e all'addome ed è stata trasferita al Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso dove è stata ricoverata e saranno eseguiti tutti gli accertamenti necessari.

I militari sul posto per i rilievi del caso

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Sarnico: i militari hanno svolto tutti i rilievi del caso. Sembrerebbe, secondo una prima ricostruzione, che la donna abbia avuto dei problemi al momento dell'atterraggio. Ulteriori dettagli potranno essere forniti nei prossimi giorni. Non è la prima volta che in quella zona si verificano incidenti simili: in passato, anzi, ne sono stati segnalati diversi. Alcuni anni fa, per esempio, un cittadino tedesco proprio mentre scendeva si è schiantato contro un palo della luce.