Prima della Scala 2024: quanto costa il biglietto per 'La forza del destino' di Verdi Oggi, 7 dicembre 2024, andrà in scena la Prima del Teatro alla Scala di Milano. L'opera scelta è 'La forza del destino' di Giuseppe Verdi. Il costo dei biglietti dello spettacolo varia dai 50 euro ai 3.200 euro.

A cura di Enrico Spaccini

Foto da LaPresse

Alle 18 di oggi, sabato 7 dicembre, al Teatro alla Scala di Milano andrà in scena la Prima. L'opera che apre la stagione teatrale del più importante teatro lirico della città e che dal 1951 si tiene il giorno di Sant'Ambrogio, patrono meneghino. Quest'anno, è stato scelto il melodramma di Giuseppe Verdi dal titolo La forza del destino, diretto dal maestro Riccardo Chailly con la regia di Leo Muscato. Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo varia da 3.200 euro, per un posto in platea, a 50 euro per la galleria.

L'opera è nata nel 1862 a San Pietroburgo, in Russia, ed è arrivata nella sua versione definitiva alla Scala di Milano nel 1869. Manca dal cartellone degli spettacoli dalla stagione del 2001.

Il melodramma racconta di Donna Leonora, interpretata da Anna Netrbko, che si innamora del nobile di sangue misto Don Alvaro, interpretato da Brian Jagde. Durante un tentativo di fuga dei due innamorati, rimane ucciso per errore il padre di Leonora. La ragazza, allora, chiede asilo in un convento di frati e il Padre Guardiano, Alexander Vinogradov, le offre protezione dal fratello Don Carlo (Ludovic Tézier) in cerca di vendetta.

Quanto costa il biglietto per la Prima della Scala 2024 in platea

Il costo di un biglietto per la platea è unico. Non dipende, infatti, dalla posizione: né se sia alla prima o all'ultima fila né se lungo il corridoio centrale o nella parte più esterna. Il prezzo è di 3.200 euro.

Qual è il prezzo dei biglietti nel palco centrale e palchi

I palchi, invece, sono differenziati in cinque zone. Le due poltroncine poste nella prima fila di tutti i palchi dei primi tre piani, o "ordini, costano 3.200 euro come un posto in platea. Quelli non in prima fila costano 1.920 euro, mentre quelli con visibilità limitata 900 euro.

Per le poltroncine della prima fila dei palchi del quarto ordine il costo è di 2.300 euro. Quelli con visibilità limitata costano 900 euro e i posti più arretrati 640 euro.

Il costo dei biglietti in prima e seconda galleria

I biglietti dal costo più accessibile sono quelli delle gallerie. Il costo minimo è di 50 euro ed è riservato alle seconde file laterali due gallerie e alle centrali in quarta fila della seconda galleria. Per alcuni posti laterali, la terza fila centrale della prima galleria e la seconda centrale della seconda il prezzo è di 130 euro. Poi ancora 260 euro, 380 euro e 450 euro.