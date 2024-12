Il cast de La forza del destino alla prima della Scala del 2024: personaggi e interpreti

video suggerito

Foto da LaPresse

Il Teatro alla Scala di Milano riapre il sipario con la stagione 2024-25. Oggi, sabato 7 dicembre, torna puntuale come ogni anno l'appuntamento per la serata inaugurale, in diretta alle 17:45 su Rai 1 e su Rai Play. Questa è la volta de La forza del destino di Giuseppe Verdi, una nuova produzione di Riccardo Chailly con la regia di Leo Muscato.

Il direttore è al suo nono titolo verdiano alla Scala e l'opera non si vede sul palco del teatro scaligero dal 2001. La rappresentazione andrà in scena alle 18:00 e durerà 3 ore e 58 minuti, compresi gli intervalli. La vicenda raccontata nel melodramma di Verdi è ambientata tra la Spagna e l'Italia. Leonora e Alvaro sono i protagonisti di una storia d'amore impossibile, osteggiata dal padre di lei. Un tentativo di fuga fallito li obbligherà a separarsi e, desiderosi di ricongiungersi, i due affronteranno drammatiche peripezie, fino al tragico epilogo.

I personaggi principali del cast alla prima della Scala 2024

Direttore: Riccardo Chailly

Regia: Leo Muscato

Il marchese di Calatrava: Fabrizio Beggi

Donna Leonora: Anna Netrebko

Don Carlo di Vargas: Ludovic Tézier

Don Alvaro: Brian Jagde

Preziosilla: Vasilisa Berzhanskaya

Padre guardiano: Alexander Vinogradov

Fra Melitone: Marco Filippo Romano

Curra: Marcela Rahal

Un alcade: Huanhong Li

Mastro Trabuco: Carlo Bosi

Un chirurgo: Xhieldo Hyseni

Chi è Anna Netrebko, il soprano che interpreta Donna Leonora

Ha iniziato pulendo i pavimenti del teatro di San Pietroburgo per pagare le lezioni di canto. Ora è la regina dei più importanti palchi lirici. Su quello della Scala sarà la protagonista femminile: Donna Leonora.

Nata nel 1971 in Russia, ha debuttato a 23 anni a San Pietroburgo con Le nozze di Figaro, ma è stata una tournée a San Francisco a lanciarla in una brillante carriera tra Europa e America. Parigi, Salisburgo, Milano, New York: la critica la acclama per la voce limpida e la tecnica eccellente, il pubblico la ama per la sua presenza scenica.

Il tenore Brian Jagde nel ruolo di Don Alvaro

Classe 1979, nato a New York, Brian Jagde sostituisce Jonas Kaufmann, ritiratosi per motivi familiari, nel ruolo del protagonista maschile della prima della Scala, Don Alvaro. Dopo il debutto a Chicago con Madama Butterfly, il tenore ha calcato alcuni dei maggiori palchi d'America per poi arrivare in Europa, dove ha lavorato tra Germania, Austria, Italia e Regno Unito.