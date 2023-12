Previsioni meteo per il Ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata a Milano: cielo nuvoloso ma niente pioggia Per Sant’Ambrogio e l’Immacolata il cielo sopra Milano sarà nuvoloso, ma non dovrebbero esserci precipitazioni. Intervistato da Fanpage.it, il meteorologo Flavio Galbiati parla del meteo che dobbiamo attenderci per il 7 e l’8 dicembre 2023.

La prima settimana di dicembre non è iniziata bene dal punto di vista meteorologico. Nel primo pomeriggio di lunedì 4, infatti, a Milano sono caduti i primi fiocchi di questo inverno anche se ancora mischiati con la pioggia. Quello che dobbiamo aspettarci per il giorno di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata, 7 e 8 dicembre, al contrario, è un ritorno alla tranquillità: un sole non certo splendente, ma con il maltempo che dovrebbe rimanere lontano dalla Lombardia. Ad affermarlo a Fanpage.it è Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert: "La perturbazione dovrebbe interessare soprattutto il centro-sud, al massimo potrebbe arrivare in Piemonte".

La giornata di Sant'Ambrogio, quindi, si prospetta "tranquilla". Come spiegato da Galbiati, infatti, dopo il miglioramento delle condizioni meteo di mercoledì, anche giovedì 7 dicembre saranno complessivamente buone. La tendenza, però, è quella che porterà a un aumento della nuvolosità a causa della perturbazione che arriverà dal Mediterraneo occidentale.

Questa, infatti, coprirà il cielo con un po' di nuvole. In questo periodo dell'anno c'è sempre una certa instabilità che non consente di avere previsioni esatte, tuttavia ci si aspetta che la perturbazione interessi principalmente il centro-sud del Paese nel giorno dell'Immacolata, 8 dicembre. La Lombardia non dovrebbe esserne toccata, se non per qualche nuvola, al contrario invece del Piemonte.

In poche parole, il Ponte dell'Immacolata porterà giornate piacevoli: il cielo non sarà limpido, perché le condizioni per avere venti che riescano a rasserenare completamente non ci sono, ma non dovrebbero esserci nemmeno precipitazioni. Per quanto riguarda le temperature, le massime di giorno si aggireranno tra i 7-8 gradi, mentre nella notte tra giovedì e venerdì si avvicineranno allo zero.