Previsioni meteo oggi a Milano: sole in città, ma ancora freddo e gelo Ancora cielo sereno a Milano per la giornata di oggi, domenica 16 gennaio: le temperature minime saranno in rialzo mentre le massime saranno leggermente in calo.

A cura di Redazione Meteo

Ancora sole, ma il gelo non sembra arrestarsi: sono queste le previsioni per la giornata di oggi, domenica 16 gennaio, a Milano. Si prevede infatti cielo sereno per tutto il giorno. Le temperature sono complessivamente stabili: le minime sono in rialzo e vicine all'1 grado centigrado. A calare sono invece le temperature massime: queste infatti sono passate dagli 11 gradi centigradi di ieri ai 9 gradi centigradi di oggi.

Previsioni meteo Lombardia oggi, domenica 16 gennaio

Per quanto riguarda il resto della Lombardia, secondo il bollettino diramato da Arpa, c'è cielo sereno o poco nuvoloso. Alcune nubi potrebbero essere previste in serata nella zona del pavese. Le temperature minime sono stazionarie e si aggirano tra i -4 gradi centigradi e i -2 gradi centigradi. Come a Milano, anche nelle altre province le temperature massime sono in calo e si aggirano tra i 7 e gli 11 gradi centigradi. Nelle ore più fredde sono previste foschie o banchi di nebbia sulla bassa pianura e anche possibili gelate.

Previsioni meteo Milano e Lombardia domani, lunedì 17 gennaio

Per quanto riguarda la giornata di domani, lunedì 17 gennaio, nel capoluogo meneghino non ci saranno variazioni importanti. Prosegue infatti il bel tempo e le temperature saranno stabili: non si registreranno variazioni né per le minime né per le massime. Anche nel resto della Lombardia, a parte alcune foschie e nebbia nella prima parte della giornata, ci sarà cielo sereno. Le temperature minime saranno stazionarie e attorno ai -2 gradi centigradi e le massime in calo e attorno ai 7 gradi centigradi. Anche lunedì potrebbero essere previste alcune gelate nella notte.