Previsioni meteo oggi a Milano, sole e temperature massime in aumento: una domenica quasi primaverile Previsioni meteo per oggi a Milano: sarà una domenica da vivere all’aperto, all’insegna del sole e di temperature massime quasi primaverili.

Sole, cielo terso e temperature massime in aumento. Sarà una giornata quasi primaverile quella di oggi, domenica 30 gennaio 2022 a Milano. Le previsioni meteo indicano che sarà una bella giornata di sole, con temperature certamente ancora rigide, ma già tendenti alla prossima stagione. Le massime, infatti, potranno raggiungere anche i 16 gradi. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo per oggi, domenica 30 gennaio 2022, a Milano.

Il meteo oggi, domenica 30 gennaio, a Milano: sole e temperature in aumento

La giornata di oggi inizierà col sole e terminerà col cielo sempre terso in cui, qualora l'inquinamento luminoso (e non) lo consentissero, potrebbero brillare anche le stelle. Sarà ampia la forbice relativa alle temperature: le minime saranno attorno a 1 grado, mentre le massime potrebbero arrivare anche a 16 gradi. Farà freddo nelle prime ore del giorno e dalla tarda sera, mentre il momento più caldo della giornata sarà il primo pomeriggio, a partire dalle 13 circa e fino alle 16: saranno queste le ore più calde, in cui potersi concedere magari anche una sosta al parco per prendere il sole. A "rovinare" però in parte la bella giornata sarà il vento: moderato per buona parte della giornata, si attenuerà soltanto in serata.

Da domani nuovo calo delle temperature

Dopo il "pieno" di sole e caldo "relativo", a partire da domani, lunedì 31 gennaio, Milano farà i conti con un nuovo calo delle temperature. Per un paio di giorni anche le massime torneranno sotto i dieci gradi, con le minime sottozero o vicine allo zero. A livello di perturbazioni, per la prima parte della settimana non sono previste né pioggia né neve.