Previsioni meteo oggi a Milano: torna il sole e le temperature continuano ad aumentare Previsioni meteo Milano oggi, giovedì 17 febbraio: torna il cielo sereno con un leggero aumento delle temperature. Le massime infatti si aggireranno attorno ai 13 gradi centigradi.

A cura di Redazione Meteo

Leggero miglioramento delle condizioni meteorologiche a Milano. Le previsioni meteo di oggi, giovedì 17 febbraio 2022, mostrano come non siano previste precipitazioni e come le temperature continuano ancora a crescere. Fino a venerdì infatti la Regione sarà attraversata da correnti nordoccidentali prevalentemente stabili. Potrebbero esserci venti forti in montagna e fenomeni simili anche in pianura. Vediamo però nel dettaglio quali saranno le previsioni sia a Milano che in Lombardia.

Previsioni meteo oggi, giovedì 17 febbraio, a Milano

Nel capoluogo meneghino ci sarà qualche nuvola nelle prime ore della giornata. Dopodiché ci saranno ampie schiarite con il sole che tornerà a splendere su Milano. Le temperature minime saranno in aumento e passeranno dai -2 gradi centigradi di eri a i zero gradi centigradi di oggi. Aumentano anche le massime che passano da 7 gradi a 13 gradi centigradi. Non sono previste né nebbia né foschie. Per il momento non dovrebbero esserci nemmeno precipitazioni.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Secondo il bollettino diffuso da Arpa Lombardia, in mattinata anche nel resto della Regione ci sarà cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio sarà sereno soprattutto in pianura. Non sono previste precipitazioni né nebbia o foschia e sia le temperature minime che le massime saranno in aumento: le prime saranno tra gli 0 e i 2 gradi centigradi mentre le seconde tra i 12 e i 17 gradi centigradi. I venti saranno deboli per quasi tutta la giornata. In serata infatti si rafforzeranno soprattutto in montagna dove potrebbero esserci fenomeni a carattere di foehn.