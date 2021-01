Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia per il weekend di sabato 9 e domenica 10 gennaio. I meteorologi di Arpa Lombardia spiegano che un'ampia circolazione depressionaria fredda interessa l'intera Europa occidentale, ed insiste anche sull'Italia almeno fino a domenica. In Lombardia nuvolosità medio alta estesa anche ai rilievi, ma con deboli nevicate probabili solo sull'Appennino. Domenica venti in rinforzo da est nei bassi strati e progressiva riduzione della nuvolosità: lunedì e martedì correnti nordoccidentali associate all'espansione di un area anticiclonica sulla penisola Iberica: in Lombardia tempo stabile e soleggiato, ma ancora freddo.

Le previsioni meteo per sabato 9 gennaio

Per sabato 9 gennaio atteso cielo inizialmente velato o al più nuvoloso sui settori meridionali, nella mattina progressiva estensione alla regione con nuvolosità via via più spessa. Precipitazioni assenti e temperature minime in calo, massime stazionarie. In pianura minime intorno a -3°C, massime intorno a 4 °C.

Le previsioni meteo per domenica 10 gennaio

Domenica 10 gennaio prevista una progressiva riduzione della nuvolosità a partire dalle Alpi nel corso della giornata. In serata sereno o poco nuvoloso ovunque. Precipitazioni nella mattina deboli nevicate sull'Appennino, con accumuli di pochi centimetri; possibile ma meno probabile debole pioggia mista a neve anche sulla pianura meridionale. Temperature minime in aumento, moderato sui settori orientali; massime stazionarie o in lieve calo.

La tendenza per la prossima settimana

Lunedì sereno o poco nuvoloso, con minime in calo. Venti moderati settentrionali sui rilievi, deboli occidentali in pianura. Martedì sereno o poco nuvoloso con annuvolamenti sulle Alpi al pomeriggio. Precipitazioni assenti. Minime in lieve ulteriore calo, massime stazionarie..