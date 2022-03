Previsioni meteo Milano oggi: sole e caldo, scoppia la primavera Previsioni meteo per oggi, domenica 27 marzo, a Milano: sole e caldo, sarà una bella giornata primaverile con massime attorno ai 22 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una calda giornata di primavera quella di oggi, domenica 27 marzo, a Milano. Il sole resterà a far compagnia ai milanesi fino a tardi, anche complice il ritorno all'ora legale (verificate di aver spostato le lancette un'ora avanti), mentre le temperature saranno ancora più alte rispetto alla già assolata e calda giornata di ieri. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo per oggi, domenica 27 marzo 2022, a Milano.

Previsioni meteo Milano oggi, domenica 27 marzo

Il cielo sereno delle prime ore della giornata odierna resterà tale anche nel prosieguo della domenica. Non si prevedono nuvole che possano offuscare il sole, che farà sentire i suoi caldi raggi soprattutto nel primo pomeriggio, quando la temperatura massima raggiungerà valori attorno ai 22 gradi centigradi. Un vento moderato nelle prime ore del pomeriggio e debole nella restante parte della giornata completerà il quadro meteorologico della giornata odierna.

In settimana arriverà la tanto attesa pioggia

Gli amanti del sole faranno bene a godersi questa domenica, anche perché dalla prossima settimana sono previsti importanti e attesi cambiamenti. Dalla metà della prossima settimana è infatti attesa una perturbazione che riporterà finalmente un po' di pioggia a Milano, alle prese (come quasi tutto il Nord Italia) con una siccità che perdura praticamente da dicembre, con l'eccezione di sette giorni tra l'ultimo mese dello scorso anno e gennaio. Le tanto attese gocce d'acqua dovrebbero cadere a partire da mercoledì 30 marzo e poi anche venerdì 1 aprile. Non si tratterà in ogni caso di piogge abbondanti: per quelle c'è da attendere ancora.