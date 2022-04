Previsioni meteo Milano oggi: sole e temperature in aumento Cielo soleggiato e con le massime che raggiungeranno i 19 gradi. Queste le previsioni meteo per oggi, martedì 5 aprile, a Milano.

A cura di Redazione Meteo

Sole pieno oggi martedì 5 aprile in Lombardia. Oggi e domani il cielo sarà soleggiato e le temperature massime in forte risalita. Giovedì e venerdì rinforzo delle correnti in quota porteranno a venti e a un ulteriore aumento delle temperature. Sabato in arrivo delle piogge ma non saranno intense. Ecco quanto prevedono gli esperti di Arpa Lombardia per la giornata di oggi 5 aprile.

Previsioni meteo Milano oggi, martedì 5 aprile

Oggi grande protagonista sarà il sole. Le nuvole sono attese solo sulle zone alpine vicine al confine. Qualsiasi tipo di precipitazioni saranno assenti. Per quanto riguarda le temperature le minime sono in moderata o forte diminuzione, massime in forte aumento. In Pianura le prime si aggireranno tra i -1 e i 3 gradi, mentre le seconde raggiungeranno i 19 gradi. Lo zero termico si registrerà intorno ai 1400 metri, in risalita fino a circa 2400 metri. E ancora: in pianura i venti saranno deboli dai quadranti occidentali con locali rinforzi, in particolare intorno a sudovest sul pavese. In montagna deboli intorno a nordovest con rinforzi da nord sulla fascia alpina di confine.