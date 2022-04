Previsioni meteo Milano oggi: cielo nuvoloso e calo delle temperature Cielo nuvoloso con temperature massime in calo: è questo quanto previsto oggi, mercoledì 20 aprile 2022, a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Le giornate primaverili di questi ultimi giorni, faranno spazio a qualche nuvola e al calo delle temperature: è questo quanto previsto per la giornata di oggi, mercoledì 20 aprile 2022, a Milano. Per tutta la giornata, il cielo sarà nuvoloso. Nel tardo pomeriggio verrà dato spazio ad ampie schiarite. Anche le temperature massime saranno in leggero calo. Vediamo quindi nel dettaglio cosa accadrà a Milano e in Lombardia.

Previsioni meteo Milano oggi, mercoledì 20 aprile 2022

Una circolazione depressionaria che sta interessando il Mediterraneo occidentale influenzerà il tempo anche sulla Lombardia. Da domani infatti ci sarà un aumento della nuvolosità a causa di alcune correnti sciroccali. In particolare modo, nel capoluogo meneghino, le temperature massime passeranno da venti gradi centigradi a 18 gradi centigradi. Le temperature minime invece inizieranno ad aumentare: passeranno dai 6 gradi centigradi di ieri ai dieci gradi centigradi oggi. Per la giornata di oggi, almeno, non sono previste precipitazioni o piogge.

Le previsioni meteo nel resto della Lombardia

Il cielo sarà nuvoloso al mattino e poi ci saranno schiarite sulla pianura orientale. Nel pomeriggio invece il cielo vedrà nubi più irregolari con ampie zone soleggiate. Piogge sono previste a ridosso dei rilievi. Saranno meno probabili altrove. Le temperature minime saranno in aumento e si aggireranno tra i 9 e i 14 gradi centigradi. Le massime invece saranno in calo e si aggireranno tra i 17 e i 22 gradi centigradi. I venti invece saranno in pianura moderati mentre in alta quota potrebbero esserci delle forti raffiche.