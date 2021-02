Nelle prime ore della giornata di domani, mercoledì 17 febbraio, in Lombardia si prevede cielo nuvoloso. Nelle ore centrali invece arriveranno ampie schiarite che renderanno il cielo poco nuvoloso o sereno. Non saranno previste precipitazioni, se non una debole pioviggine sulla pianura e sull'Appenino. Le temperature minime e massime saranno in aumento con le prime che si aggireranno attorno ai tre gradi centigradi e le massime attorno agli undici. Inoltre saranno previste possibili nebbie e foschie. Questo è quanto previsto dal bollettino diramato da Arpa Lombardia. Anche a Milano si registrerà un cielo poco nuvoloso con temperature minime intorno ai 4 gradi e massime intorno ai 12 gradi.

Previsioni Meteo Milano giovedì 18 febbraio

Giovedì 18 febbraio sempre in Lombardia avremo cielo irregolarmente nuvoloso. Nonostante le nuvole aumenteranno nel corso della giornata, non saranno previste precipitazioni su gran parte del territorio. Le temperature però, sia le minime che le massime, saranno in calo. A Milano infatti si avranno le minime intorno ai 6 gradi e le massime intorno ai 10 gradi. Nel capoluogo meneghino inoltre si prevedono piogge deboli.

Previsioni Meteo Milano venerdì 19 e sabato 20 febbraio

Venerdì 19 febbraio in Lombardia si continuerà ad avere cielo nuvoloso con possibili deboli precipitazioni sulle pianure. Le temperature saranno in aumento. Sabato 20 febbraio invece si avrà un cielo poco nuvoloso e le temperature continueranno a salire. Sia venerdì 19 febbraio che sabato 20 a Milano si prevede un cielo poco nuvoloso con temperature in rialzo: le minime arriveranno a toccare i 7 gradi mentre le massime i 13 gradi.