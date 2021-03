Sarà il sole il principale protagonista di tutta la prossima settimana che inizierà domani 8 marzo con un cielo sereno e poco nuvoloso. Così fino a giovedì 11 marzo quanto ci sarà il rischio di annuvolamento e di lievi precipitazioni. Seppur con il sole potrebbe ritornare il freddo sulla Lombardia: colpa di un flusso nordoccidentale sull'arco Alpino che porterà vento e lievi piogge verso gli ultimi giorni della settimana. Stando a quanto precisato dagli esperti di Arpa Lombardia: le temperature potranno essere lievemente inferiori alla media, con locali gelate notturne in pianura già dalla notte tra domenica e lunedì.

Previsioni meteo Lombardia lunedì 8 marzo

Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia per le giornate di domani 8 marzo. Domani il cielo sarà poco nuvoloso e sereno: nel pomeriggio è possibile però l'arrivo di qualche nuvola soprattutto sul settore alpino e sulle zone più meridionali della Lombardia. In montagna alcune lievi piogge potranno trasformarsi in neve oltre i 1300 metri. Le temperature per la giornata di domani resteranno invece stazionarie sia per le minime che per le massime: le prime attorno a zero gradi, le secondo agli 11. Possibilità di gelate nella notte e durante le prime ore del mattino in pianura.

Previsioni meteo per il resto della settimana

Sia martedì che mercoledì il cielo sarà soleggiato e senza precipitazioni: almeno fino a giovedì 11 marzo le temperature non subiranno alcuna variazione. La situazione atmosferica potrebbe cambiare sul finire della settimana quando ci sarà la probabilità di un cielo nuvoloso con possibili deboli precipitazioni sui rilievi alpini verso tarda serata. Possibilità anche di forti venti.