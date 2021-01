Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia: le condizioni di cielo sereno del weekend permangono anche nella giornata di lunedì 18 gennaio, quindi atteso un progressivo peggioramento. "Fino a lunedì 18 regime di correnti settentrionali in quota: nuvolosità scarsa o al più variabile, assenza di precipitazioni significative, temperature nella norma o leggermente inferiori, debole ventilazione in pianura", spiegano i meteorologi di Arpa Lombardia. "Nel corso di martedì 19 transizione ad un regime di correnti occidentali, nubi in aumento, possibili precipitazioni mercoledì 20".

Previsioni meteo Lombardia lunedì 18 gennaio

Per lunedì 18 gennaio è quindi atteso ovunque cielo sereno o poco nuvoloso, con possibile nebbia in banchi sulla Bassa Pianura tra la notte e il primo mattino e in serata. Non sono previste precipitazioni. Temperature in diminuzione nei valori valori minimi, stazionarie o in lieve aumento nei massimi. In Pianura minime intorno a -3°C, massime intorno a 6°C.

Previsioni meteo Lombardia martedì 19 gennaio

Martedì 19 gennaio sulla pianura previste locali nebbie nella notte e al primo mattino, tendenza all'aumento della copertura per nubi basse; sulle zone montane poco nuvoloso o variabile con annuvolamenti più frequenti nella seconda parte della giornata. Non è attesa pioggia, temperature senza variazioni di rilievo.

La tendenza per mercoledì 20 gennaio

Mercoledì 20 gennaio nubi in aumento fino a cielo ovunque coperto. Dal pomeriggio deboli precipitazioni, più probabili sulle zone montane. Temperature in aumento nei valori minimi, stazionarie nei massimi. Venti in Pianura deboli di direzione variabile, in montagna deboli sudoccidentali. Giovedì 21 gennaio cielo ovunque coperto, precipitazioni possibili ovunque, più insistenti sulla fascia prealpina; limite neve sopra i 1000 m circa. Temperature in lieve aumento nei valori massimi.