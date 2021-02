Dopo il gelo portato da Burian, la Lombardia può godersi alcune giornate di cielo sereno e meteo in miglioramento. Da domenica 14 febbraio correnti in quota più settentrionali e asciutte favoriranno condizioni generalmente stabili e via via più soleggiate. Condizioni anticicloniche stabili che persisteranno per tutta la settimana prossima, con temperature in aumento che metà settimana si riporteranno su valori tipici del periodo o anche superiori. Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia dei meteorologi di Arpa.

Le previsioni per domenica 14 febbraio

Previsioni meteo Milano e Lombardia per domenica 14 febbraio: cielo prevalentemente sereno, velature in serata su zone occidentali. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra -4 e -1 °C, massime tra 3 e 6°C.

Le previsioni per lunedì 15 febbraio

Previsioni meteo Milano e Lombardia per lunedì 15 febbraio: cielo poco nuvoloso con passaggi di nuvolosità fine medio-alta e qualche irregolare addensamento un po' più consistente. Precipitazioni assenti salvo in tarda serata occasionale nevischio su Alpi orientali. Temperature minime stazionarie, massime in aumento. In pianura minime attorno a -2 °C, attorno a 6 °C.

Le previsioni per martedì 16 febbraio

Previsioni meteo Milano e Lombardia per martedì 16 febbraio: cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sui rilievi alpini e bassa pianura, dove non si escludono locali banchi di nebbia nelle ore più fredde. Precipitazioni assenti salvo occasionale nevischio su Alpi di confine. Temperature minime e massime in aumento.

Mercoledì poco nuvoloso, con ampie aperture sulla pianura e qualche addensamento su Alpi di confine. Precipitazioni assenti o debolissime su Alpi confinali. Temperature in aumento. Giovedì irregolarmente nuvoloso con bassa probabilità di precipitazioni. Temperature in leggero calo.