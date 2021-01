Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia per la giornata di lunedì 1 febbraio e la prima parte della settimana Un aumento della nuvolosità è atteso già dalla serata di domenica, governato da correnti in quota umide e relativamente miti prevalentemente da ovest, che determinano anche per le giornate successive cielo nuvoloso – spiegano i meteorologi di Arpa Lombardia – sebbene con schiarite nel corso di martedì per una temporanea rimonta dell'alta pressione, e temperature al di sopra delle medie stagionali, specie per quel che riguarda i valori minimi.

Le previsioni per lunedì 1 febbraio

Lunedì 1 febbraio cielo ovunque nuvoloso o molto nuvoloso fino a sera, con qualche schiarita sui settori orientali; schiarite più diffuse in tarda serata. Precipitazioni deboli o molto deboli tra notte e primo mattino sui rilievi di nordovest; nel corso della giornata possibili pioviggini sparse. Neve oltre 1000 metri circa. Temperature minime stazionarie, massime in calo; in pianura valori rispettivamente attorno a 2 e 8°C.

Le previsioni per martedì 2 febbraio

Martedì 2 febbraio cielo inizialmente poco nuvoloso, da metà giornata sulla pianura transiti di velature a tratti spesse e formazione di irregolari addensamenti nuvolosi sui rilievi. Precipitazioni assenti, salvo debole nevischio a tratti sulle creste di confine. Temperature minime in calo, massime in moderato aumento.

La tendenza per la settimana

Mercoledì e giovedì cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con buona probabilità di precipitazioni deboli o molto deboli su pianura ed Appennino, meno probabili su Alpi e Prealpi. In pianura mercoledì temperature minime in leggero rialzo, massime stazionarie o in lieve calo; giovedì entrambi i valori in rialzo.