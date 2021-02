Torna il cielo nuvoloso in Lombardia. Dopo una settimana di sole e temperature elevate, nella notte di sabato 27 febbraio si passerà da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso con nubi più compatte sui settori settentrionali. Nel tardo pomeriggio e in serata avremo annuvolamenti sparsi. Saranno anche previste precipitazioni molto deboli dove possibile. Le temperature minime saranno in lieve aumento mentre le massime in lieve calo: le prime infatti si aggireranno attorno ai quattro gradi centigradi mentre le seconde intorno ai 15 gradi. Nella notte si prevedono anche possibili foschie o locali nebbie. Questo è quanto previsto dal bollettino diramato da Arpa Lombardia. A Milano invece continua il cielo sereno con temperature minime intorno ai 6 gradi e massime attorno ai 18 gradi.

Previsioni meteo Milano sabato 28 febbraio

Le nuvole continueranno anche nella prima mattinata di sabato 28 febbraio. Dopodiché si avranno ampie schiarite fino a cielo sereno ovunque. Non sono previste precipitazioni, se non in qualche area del nordovest. Le temperature minime saranno stazionarie e le massime in lieve calo. Anche a Milano arriveranno le prime nuvole: le minime inoltre saranno attorno agli 8 gradi mentre le massime scenderanno fino a 13 gradi.

Previsioni meteo Milano 1 e 2 marzo

Lunedì 1 marzo il cielo sarà poco nuvoloso in tutta la Lombardia e non saranno previste precipitazioni. Le temperature minime saranno in calo e le massime in lieve rialzo. Martedì 2 marzo continueranno a persistere le nuvole in tutto il territorio. A Milano il cielo di lunedì sarà nuvoloso mentre martedì 2 marzo sarà poco nuvoloso. Le temperature però subiranno un calo tanto che le minime toccheranno i 4 gradi mentre le massime i 13 gradi.