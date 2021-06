Ancora sole e caldo in Lombardia e a Milano: secondo le previsioni meteo diramate da Arpa Lombardia per la giornata di domani, giovedì 17 giugno, si registrerà un aumento delle temperature e fenomeni di afa in pianura. Alle prime luci del mattino in gran parte della Lombardia – soprattutto nella parte occidentale – si avranno nuvole sui rilievi. Sempre nella stessa zona potrebbero esserci possibili rovesci o temporali. In tutta la Regione le temperature minime e massime saranno in lieve aumento: le prime si attesteranno attorno ai 19 gradi centigradi mentre le seconde attorno ai 31 gradi centigradi. Nel capoluogo meneghino si avrà cielo parzialmente nuvoloso con temperature minime intorno ai 22 gradi e massime intorno ai 32 gradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia venerdì 18 giugno

Per la giornata di venerdì 18 giugno invece il cielo sarà irregolarmente nuvoloso sui rilievi e meno nuvoloso in pianura. Possibili rovesci sono previsti su Alpi e Prealpi. Le temperature minime saranno ancora una volta stazionarie o in lieve aumento. Anche venerdì si registrerà afa. A Milano in particolare ci sarà sole con temperature minime attorno ai 22 gradi centigradi e massime attorno ai 32 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia sabato 19 e domenica 20 giugno

Per sabato e domenica sono previste cieli velati sui rilievi mentre sole in pianura. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento. Rovesci saranno previsti nelle ore centrali su Alpi e Prealpi. Nel capoluogo meneghino non si registrano precipitazioni, ma dovrebbe esserci beltempo. Si potrà solo avere, nelle prime ore della mattinata, qualche nuvola. Le temperature saranno comunque stazionarie.