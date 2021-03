Cielo sereno e temperature in aumento in Lombardia: è quanto previsto dal bollettino diramato da Arpa per la giornata di domani domenica 14 marzo. Qualche nuvola potrebbe essere vista in pianura e sulle Prealpi. Sulle creste alpine invece il cielo, inizialmente nuvoloso, vedrà qualche schiarita durante il corso della giornata. Solo in questa area potrebbero essere previste deboli precipitazioni. In generale le temperature minime saranno in aumento e le massime in leggero calo: le prime si attesteranno attorno ai 4 gradi centigradi mentre le seconde attorno ai 14 gradi. A Milano il cielo sarà sereno, ma saranno previste raffiche di vento. Le temperature minime saranno in aumento toccando i 7 gradi centigradi mentre le massime si fermeranno ai 15 gradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia lunedì 15 marzo

Lunedì 15 marzo in Lombardia il cielo sarà nuvoloso su tutta la giornata. Qualche schiarita potrà essere prevista a metà mattinata fino a cielo sereno tra il pomeriggio e la sera. Sulle Alpi potrebbero essere previste precipitazioni. Sia le temperature minime che le massime saranno in calo. A Milano invece il cielo sarà sereno con le minime in calo (3 gradi) e le massime stazionarie (15 gradi).

Previsioni meteo Milano e Lombardia martedì 16 e mercoledì 17 marzo

Martedì 16 e mercoledì 17 marzo avremo cielo nuvoloso su tutta la Lombardia. Martedì le temperature minime saranno in aumento mentre le massime saranno stazionarie. A Milano infatti le prime si aggireranno attorno agli 8 gradi mentre le seconde saranno sempre ferme ai 15 gradi. Mercoledì 17 marzo su gran parte della Lombardia potrebbero essere previste piogge e temperature minime e massime in leggero calo. A Milano invece continuerà a esserci cielo sereno, ma con temperature in calo: le minime saranno attorno ai 4 gradi e le massime attorno ai 13 gradi.