Ancora cielo sereno e temperature oltre i trenta gradi in Lombardia: dopo il maltempo di giovedì 8 luglio, si prospetta un weekend estivo. Stando al bollettino diramato da Arpa Lombardia nella giornata di domenica 11 luglio il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque e non sono previste precipitazioni. Le temperature minime saranno in aumento mentre le massime stazionarie: le prime si attesteranno intorno ai 18 gradi e le massime attorno ai 31 gradi centigradi. Anche nel capoluogo meneghino si avrà cielo sereno con le minime che saranno in aumento e attorno ai 19 gradi centigradi e le massime che saranno in lieve calo e si fermeranno ai 30 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia lunedì 12 luglio

Lunedì 12 luglio in Lombardia si avrà una graduale nuvolosità nelle aree occidentali e sui rilievi. Tra pomeriggio e sera si avrà ancora cielo nuvoloso. Non sono previste precipitazioni, se non isolati e sparsi piovaschi a Nordovest. Le temperature minime e massime saranno in leggero aumento. A Milano si avrà cielo sereno e temperature in aumento: le minime infatti saranno attorno ai 21 gradi centigradi e le massime attorno ai 32 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia martedì 13 e mercoledì 14 luglio

Per la giornata di martedì 13 e mercoledì 14 luglio, il sole farà spazio a possibili rovesci e temporali. Le piogge interesseranno soprattutto le Alpi, Prealpi e l'alta pianura. Le temperature minime e massime saranno in forte calo. A Milano, martedì si registreranno piogge con temperature minime in aumento e ferme ai 22 gradi centigradi e massime in calo (26 gradi centigradi). Mercoledì si avrà cielo nuvoloso: le minime saranno attorno ai 19 gradi centigradi e le massime attorno ai 31 gradi centigradi.