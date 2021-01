Ancora pioggia e vento su Milano e la Lombardia nelle giornate di oggi, lunedì 4 gennaio, e domani, martedì 5. Secondo gli esperti di Arpa una vasta circolazione depressionaria sull'Europa occidentale favorirà la comparsa di flussi meridionali umidi che daranno vita a forti raffiche di vento, oltre che precipitazioni sparse e locali. Alcune di queste si trasformeranno poi in neve, specialmente oltre i 600 metri.

Previsioni meteo Lombardia di oggi, lunedì 4 gennaio

Nella giornata di oggi lunedì 4 gennaio 2021 è atteso su tutta la Lombardia un cielo nuvoloso o molto nuvoloso con qualche schiarita durante la giornata, specialmente sui rilievi settentrionali. La pioggia cadrà a intermittenza su tutta la regione: alcune precipitazioni e saranno deboli sparse o occasionali con probabilità più ampie sulle zone meridionali e prime Prealpi. La neve è invece attesa oltre i 600-800 metri. Capitolo temperature: le minime diminuiranno, soprattutto nelle ore serali e notturne, mentre le massime resteranno pressoché stabili. I venti soffieranno in pianura deboli dai quadranti occidentali, mentre in montagna saranno generalmente deboli variabili.

Previsioni meteo Lombardia di domani, martedì 5 gennaio

Non muterà di molto la situazione meteorologica di domani, martedì 5 gennaio, quando i cieli milanesi e lombardi resteranno coperti da uno spesso strato di nuvole. Le precipitazioni saranno possibili per tutta la giornata, seppur la pioggia è attesa poter scendere con scarsa intensità e solo localmente. Nessuna schiarita in vista, per il sole toccherà attendere la seconda metà della settimana. Temperature stabili.