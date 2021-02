Il meteo di Milano e della Lombardia riprenderà i discorsi interrotti dalla fine di febbraio, oggi domenica 28. Le giornate della nuova settimana, che darà il via al mese di marzo, saranno infatti caratterizzate per Milano e la Lombardia da bel tempo, con cieli sgombri di nuvole e temperature piacevoli che toccheranno anche i 16 o 17 gradi, come avvenuto nella settimana che si sta per concludere. Prosegue dunque per i cittadini lombardi l'assaggio di primavera vissuto negli ultimi giorni, nonostante per la giornata di oggi gli esperti sottolineino un lieve abbassamento delle temperature a causa di un vento più fresco.

Previsioni meteo Milano di oggi, domenica 28 febbraio

La giornata di oggi, cominciata con uno splendido cielo azzurro su Milano, proseguirà ad offrire tempo stabile fino alla serata. Nell'ultimo giorno di zona gialla, i cittadini lombardi potranno recarsi nuovamente al parco senza restrizioni e senza temere il freddo o la pioggia. Nonostante ciò, comunque, una lieve brezza fresca tenderà ad abbassare di qualche grado le temperature, a specialmente al mattino e a partire dal tardo pomeriggio. Durante le ore più calde, quelle subito dopo pranzo, si potrà continuare a girare per la città in felpa. In generale, le massime non dovrebbero superare i 13 gradi mentre le minime non dovrebbero scendere sotto ai 6.

Previsioni meteo Milano di domani, lunedì 1 marzo

L'inizio di marzo, come detto, darà seguito alla fine di febbraio. Anche per domani, lunedì 1, le previsioni meteo per Milano e la Lombardia confermano il trend positivo degli assaggi di primavera. La giornata inizierà soleggiata in tutta la regione, con le temperature nuovamente in aumento (massime intorno ai 15 gradi, minime non sotto ai 7).