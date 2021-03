Il bel tempo continua anche mercoledì 3 marzo su tutta la regione. Come per oggi 2 marzo, anche domani splenderà il sole su Milano: resiste infatti l'alta pressione estesa dal bacino del Mediterraneo a gran parte dell'Europa regalando anche temperature primaverili. Per domani 3 marzo le massime toccheranno i 17 gradi mentre le minime non dovrebbero scendere 1 grado. Ma ancora per poco: già da giovedì l'area anticiclonica tenderà a cedere provocando nuvolosità e precipitazioni diffuse tra venerdì e sabato. Totale però ancora domani l'assenza di nuvole e di possibilità di precipitazione. Con possibilità di foschie in pianura alle prime ore del mattino.

Previsioni meteo Milano di oggi, martedì 2 marzo

La giornata di oggi è iniziata con un cielo limpido e le temperature andranno via via ad aumentare anche nel secondo giorno di zona arancione. Stando a quanto precisano gli esperti di Arpa Lombardia, le temperature, poi, potrebbero abbassarsi ma solo nelle ore serali. Anche per oggi non sono previste nuvole o addensamenti che possano mettere fine al bel tempo.

Previsioni meteo Milano di domani, martedì 3 marzo

Poche nuvoloso, con solo qualche velatura sul tardo pomeriggio a partire dai settori alpini e prealpini, caratterizzeranno invece il cielo di domani 3 marzo. Resiste anche un clima più primaverile. Le minime infatti saranno stazionarie o in lieve calo, mentre le massime massime stazionarie o in lieve aumento: le prime si aggireranno intorno a un grado, mentre le seconde intorno a 17 gradi. Con lo zero termico che si registra a 2.700 metri. I venti invece saranno deboli sia in pianura che in montagna. Possibili foschie e locali banchi di nebbia in pianura durante le prime ore del mattino.