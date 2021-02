Freddo, nebbia e pioggia sull'Italia settentrionale a differenza del sud anche per i prossimi giorni. Temperature stabili e mediobasse, cieli coperti e pochi raggi di sole a parte qualche eccezione. La primavera tarda ad arrivare a Milano e in Lombardia e, anzi, sono attese ancora pioggerelle leggere in tutto il territorio, specialmente sul versante occidentale. Scarse le raffiche di vento, mentre le precipitazioni potrebbero interessare localmente gran parte del territorio.

Previsioni meteo Lombardia di oggi, venerdì 5 febbraio

Non variano di molto le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì 5 febbraio, rispetto a quanto i cittadini milanesi abbiano visto negli ultimi giorni. Ieri il sole si è affacciato timidamente per alcuni momenti della giornata ma oggi, garantiscono i metereologi, non accadrà. Il cielo resterà coperto per tutta la giornata, con possibilità di lievi precipitazioni che non saranno di forte intensità. Venti deboli. Una timida schiarita potrebbe registrarsi sulla pianura orientale, nel primo pomeriggio, a nebbia diramatasi. Le temperature restano stabili con le minime intorno a 3 gradi e le massime che non supereranno i 7.

Previsioni meteo Lombardia weekend 6 e 7 febbraio

La situazione non cambierà di molto nemmeno nel weekend, il primo di zona gialla per la Lombardia. I cittadini milanesi e lombardi dovranno accontentarsi di girare i luoghi della regione con una buona visibilità dovuta all'assenza della nebbia ma senza essere riscaldati dai raggi del sole. Le nuvole la faranno da padrona nei cieli. I venti saranno di scarsa intensità mentre nel pomeriggio potrebbe cadere qualche rovescio sul versante nord orientale.