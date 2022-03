Previsioni meteo Milano di oggi e del weekend: sole a tratti, temperature a picco Le previsioni meteo di Milano per il weekend si sabato 5 e domenica 6 marzo.

Ecco la primavera. Anzi, no. I primi giorni di marzo hanno fatto capire ai milanesi che la stabilità di bel tempo, cielo azzurro e, soprattutto, tepore solare sono ancora un'illusione. Da giornate di caldo quasi estivo si è rapidamente passati, nel giro di pochi giorni, a giornate autunnali, a tratti con contorni invernali. Come nella mattinata di ieri, quando le temperature facevano segnare appena quattro gradi centigradi, o quella di oggi, dove ne sono attesi tre. Un po' pochini dopo i 20 di appena sette giorni fa, specie se nel pomeriggio non si andrà oltre gli otto.

Previsioni meteo Milano di oggi, sabato 5 marzo

Il weekend che è appena cominciato costringerà i milanesi a vestire ancora felpe e cappotti. Forse non K-Way, ma è meglio non metterlo ancora negli scatoloni del cambio di stagione. Le previsioni meteo per oggi, sabato 5 marzo, dicono che le nuvole che si sono formate in nottata spariranno pressoché tutte a pomeriggio inoltrato. Su Milano e la provincia tendenzialmente il sole splenderà nonostante qualche velo bianco diffuso. Basse le temperature: le massime non supereranno i nove gradi, le minime scenderanno fino ai tre. Per il momento non sono attese precipitazioni ma un vento freddo costringerà a coprirsi maggiormente.

Previsioni meteo Milano di domani, domenica 6 marzo

La situazione non migliorerà domani, domenica 6 marzo. Le previsioni, al contrario, parlano di un peggioramento. Il cielo resterà coperto fino a metà mattinata e il sole si affaccerà su Milano solamente a partire dal primo pomeriggio, sgomitando con gli ultimi addensamenti nuvolosi rimasti. Ne risentiranno, nuovamente, le temperature: le massime toccheranno gli otto gradi e non andranno oltre, le minime affonderanno anche fino agli uno gradi centigradi.