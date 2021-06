Non si placa il caldo a Milano e in Lombardia. Nonostante il temporale estivo di ieri sera che per qualche minuto ha portato un po' di refrigerio, l'alta pressione è tornata a farsi sentire dando seguito all'ondata di calore di questi giorni. Anche per la giornata di oggi e per quella di domani, nonostante la possibilità di temporali, restano alte le temperature, con picchi che possono sfiorare i 36 gradi centigradi. Lo riporta il servizio meteo dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

Meteo Milano di oggi, martedì 29 giugno

Per la giornata di oggi, mercoledì 30 giugno, i cieli su Milano e Lombardia si presenteranno prevalentemente limpidi con qualche velatura di nuvole qua e là. Al mattino le temperature saranno più gradevoli, intorno ai venti gradi centigradi, ma col passare delle ore il caldo si farà più intenso. Un cambio repentino potrebbe esserci però nel pomeriggio, dove (specialmente a Milano e in Pianura) sono attesi forti temporali che potrebbero rinfrescare e al contempo provocare disagi. Attenzionato anche il versante ovest della regione dove potrebbero cadere scrosci di forte intensità.

Meteo Milano di domani, mercoledì 30 giugno

Per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì 30 giugno, il caldo tornerà a farla da padrone sin dalle prime ore dell'alba. I temporali resteranno solo un ricordo per i cittadini, nuovamente alle prese con temperature tipicamente estive e a tratti sopra la media del periodo. Nel corso della giornata di domani, infatti, sono attesi picchi fino ai 34 gradi centigradi. I cieli saranno limpidi e non ci saranno formazioni di nuvole. L'umidità tornerà a essere soffocante.