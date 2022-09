Previsioni meteo Milano 24 e 25 settembre, in arrivo freddo e pioggia Arriva l’autunno a Milano. Per il weekend del 24 e 25 settembre sono attesi freddo e forti precipitazioni.

Milano è così: il giorno prima è estate, quello dopo è inverno. Lo sanno i milanesi, lo sanno tutti coloro che ci sono venuti a vivere negli anni. E così è stato anche quest'anno, con una rapido cambio di temperature tra la prima e la seconda metà di settembre. L'ingresso in autunno è stato anticipato da qualche brezza più fresca alternate a folate di caldo quando il sole non era coperto dalle nuvole. Ora, però, pare che il meteo non lasci più spazio ad ultimi strascichi estivi.

A Milano è arrivato l'autunno: weekend di pioggia all'orizzonte

Secondo quanto riportato dagli esperti, infatti, nel weekend che sta per cominciare, quello del 24 e 25 settembre, l'autunno si farà sentire tra freddo e pioggia battente. Milano sarà investita da una prima ondata di maltempo dovuta ad un peggioramento di un impulso in arrivo dal nord atlantico. Ciò provocherà un po' di bassa pressione tra Spagna e Francia che arriverà fino alle regioni settentrionali italiane.

Le previsioni meteo per Milano sabato 24 e domenica 25 settembre

Quando le correnti fredde incontrano però le calde, si originano anche violenti nubifragi ed è quanto gli esperti temono per il weekend in arrivo. Stando alle previsioni meteo per Milano, sabato dovrebbe piovere per quasi tutta la giornata, a partire dalle prime ore del mattino. Aumenteranno, poi, col passare delle ore, per un totale atteso di 17 millimetri di pioggia caduta. Certamente, le precipitazioni daranno respiro alle coltivazioni, ancora alle prese con la siccità, anche se il deficit idrico non verrà ripianato. Nella giornata di domenica, invece, il cielo dovrebbe restare coperto con una scarsa probabilità di piogge.