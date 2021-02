Dopo il brutto tempo di oggi domani 2 febbraio sono previste schiarite su tutta la Lombardia. Grazie a una rimonta dell'alta pressione, le temperature saranno al di sopra della media stagionale, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi. Stando a quanto riportano gli esperti di Arpa Lombardia, la giornata inizierà con il cielo poco nuvoloso per, da metà giornata in poi, farsi via via più intensi gli addensamenti nuvolosi sui settori alpini. Il cielo però risulterà migliore rispetto alla giornata di oggi 1 febbraio caratterizzata da precipitazioni deboli o molto deboli tra notte e primo mattino, mentre nel corso della giornata possibili pioviggini sparse. E con neve oltre i 1000 metri circa.

Le previsioni meteo per martedì 2 febbraio

Nel dettaglio, sempre secondo gli esperti di Arpa, per la giornata di domani 2 febbraio non sono attese precipitazioni, salvo la possibilità di un debole nevischio in montagna e nebbia sulla bassa pianura durante le ore. Lo zero termico infatti è in risalita, fermandosi a circa 2mila metri nelle ore centrali. Garantite anche le massime in moderato aumento, con minime però in lieve calo: previsti in montagna venti tra deboli e moderati da Ovest e Nord Ovest.

Le previsioni meteo per mercoledì 3 febbraio

Mercoledì 3 febbraio cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con buona probabilità di precipitazioni deboli o molto deboli su pianura ed Appennino, meno probabili su Alpi e Prealpi. In pianura mercoledì temperature minime in leggero rialzo, massime stazionarie o in lieve calo. Così come per la giornate di giovedì 4 febbraio entrambi i valori sono destinati a rialzarsi.