Cielo coperto, pioggia diffusa per tutto il giorno e temperature massime in aumento. Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia annunciano tempo autunnale anche nella giornata di giovedì 15 ottobre. Effetto di un circolazione depressionaria insiste sulla regione fino a venerdì, per allontanarsi verso est durante il fine settimana, spiegano i meteorologi di Arpa Lombardia. Giovedì attese quindi perturbazioni con precipitazioni diffuse. Venerdì graduale miglioramento, nel fine settimana cielo prevalentemente poco nuvoloso con precipitazioni poco probabili.

Previsioni meteo Milano per giovedì 15 ottobre

Nella giornata di giovedì 15 ottobre previsto cielo ovunque molto nuvoloso, con qualche irregolare schiarita in serata sui rilievi settentrionali. Pioggia da moderata a diffusa su pianura e Appennino nella notte, in estensione a tutta la regione in mattinata. Miglioramento in serata. Neve oltre 1500 metri sull'Appenino, oltre 1800 metri su Alpi e Prealpi. Temperature minime in rialzo, massime in calo intorno a 12 °C.

Previsioni meteo Milano per venerdì 16 ottobre

Venerdì 16 ottobre cielo molto nuvoloso nella notte, con progressive schiarite nel corso della giornata. Residui addensamenti in serata. Residue deboli precipitazioni sulla pianura orientale al mattino, poi assenti salvo isolati piovaschi. Temperature minime in lieve calo, massime in moderato aumento.

Tendenza per il weekend

Sabato 17 ottobre tempo solo a tratti nuvoloso con la possibilità di piogge isolate sui settori orientali della regione. Minime in moderato calo, massime stazionarie o in lieve aumento. Domenica 18 ottobre cielo prevalentemente poco nuvoloso.