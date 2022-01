Previsioni meteo, l’esperto: “In Lombardia una settimana senza neve o pioggia, ma ancora gelo” Una settimana, ma con molta probabilità anche dieci giorni, senza pioggia o neve in Lombardia. A dichiararlo in un’intervista a Fanpage.it è il meteorologo di Arpa Lombardia, Matteo Zanetti.

A cura di Simona Buscaglia

Dieci giorni senza pioggia e neve sulla Lombardia. A confermarlo in un'intervista a Fanpage.it è il meteorologo di Arpa Lombardia, Matteo Zanetti. "Possiamo dire con certezza che in questa settimana non ci saranno piogge e nevicate su tutto il territorio regionale, possiamo anche azzardare una previsione identica per i prossimi dieci giorni – ha raccontato – previsioni di questo tipo, così consolidate, sono possibili solo quando c’è alta pressione".

Alta pressione in gran parte del continente europeo

Zanetti ha aggiunto poi che "il vasto campo di alta pressione coinvolgerà gran parte del continente europeo. L'alta pressione si stabilirà sull'Europa centrale ma sarà così vasta che abbraccerà anche l'Europa settentrionale e meridionale, quindi anche il Nord Italia". Le previsioni mensili in Lombardia "parlano di un mese comunque asciutto: anche se dovesse arrivare una perturbazione, a fine mese, questo non cambierebbe di molto la media – ha aggiunto il meteorologo dell'Arpa – gennaio è comunque già di solito in Lombardia un mese senza troppe piogge ma questa anomalia prolungata di alta pressione sembra che possa renderlo ancora più asciutto rispetto alla media". Tutte queste sono condizioni che possono favorire l'accumulo di inquinanti e smog.

Ancora gelate in Lombardia

Per quanto riguarda invece le temperature "nelle prossime mattine continuerà a fare molto freddo in pianura – ha aggiunto Zanetti – ci saranno ancora gelate e temperature sotto lo zero. In montagna adesso abbiamo temperature molto fredde ma avremo un importante aumento a partire da giovedì. Da giovedì saranno in aumento comunque ovunque le temperature ma in modo più marcato sui rilievi".