Previsioni meteo in Lombardia, l’esperto di Arpa: “Sarà un inverno più caldo della media” Che inverno sarà in Lombardia? Le temperature saranno più calde rispetto alla media e si registreranno precipitazioni nella media. Per il ponte di Sant’Ambrogio invece ci sarà brutto tempo.

A cura di Simona Buscaglia

Che inverno attende la Lombardia? Fra quanto ci sarà, se ci sarà, la neve anche a Milano? Fanpage.it ha chiesto al meteorologo di Arpa Lombardia, Matteo Zanetti, qualche informazione in più su quelle che sono le previsioni stagionali dicembre, un quadro della stagione invernale e se i milanesi potranno o meno godere di un Natale con la neve.

Le previsioni per l'inverno 2021-2022 in Lombardia

"Quando si parla di previsioni stagionali si fa riferimento a quattro macro probabilità, ovvero un inverno molto freddo, freddo, caldo oppure molto caldo – ha spiegato Zanetti – Le ultime previsioni emesse parlano di una moderata probabilità che l'inverno possa essere più caldo rispetto alla media nel suo complesso. Lo scenario più probabile è quello di un inverno più caldo rispetto alla media di dicembre, gennaio e febbraio, con temperature oltre la media". Per quanto riguarda le precipitazioni invece non si hanno segnali di particolari anomalie: "Ad oggi sembra siano nella media, quindi non viene segnalato un febbraio molto secco o un mese di gennaio molto piovoso – ha precisato Zanetti – non ci sono evidenze di un inverno secco e nemmeno umido, quindi pensiamo che possa ricalcare gli inverni degli ultimi anni".

Un ponte di Sant'Ambrogio di brutto tempo: la neve in pianura? Poco probabile ma non si può escludere

Che tempo ci sarà per il ponte di Sant'Ambrogio a Milano? Brutte notizie all'orizzonte: "La prossima settimana, dall'8 dicembre in poi e per una settimana circa, si vedono delle condizioni di tempo perturbato – ha affermato Zanetti – ci saranno delle precipitazioni e anche delle nevicate, anche a quote basse. Si prevede poi un periodo di 5-7 giorni più perturbati con temperature massime in diminuzione". Diversa è però la possibilità di neve anche pianura: sono necessarie infatti delle precise condizioni perché questo avvenga, che non sembrano verificarsi: "Per avere della neve in pianura, è necessario che prima della perturbazione ci siano giorni di temperature molto basse – ha aggiunto il meteorologo dell'Arpa – l'aria fredda che arriva nella prossima settimana è proveniente dal nord Europa, dove il grande freddo non si ha negli strati più bassi. Per avere una nevicata ideale e consistente anche a Milano il freddo e la perturbazione deve arrivare dal continente, ad esempio dalla Russia, ora invece sono più atlantiche".

Il mese di dicembre non sarà solo pioggia, tornerà anche il sole

Il mese di dicembre però non sarà caratterizzato solo da brutto tempo: "Dopo la perturbazione che avremo da mercoledì prossimo, essenzialmente vedremo un possibile ritorno a condizioni più stabili con meno precipitazioni – ha concluso Zanetti – Dalle mappe si può vedere che da metà dicembre in poi si avrà un cielo più sereno, con temperature che potrebbero aumentare".