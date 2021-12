Previsioni meteo a Milano il weekend prima di Natale: sole ma anche tanta nebbia In questo weekend prima di Natale in Lombardia ci sarà tanto solo ma anche molta nebbia anche nelle ore meno fredde: ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

A cura di Giorgia Venturini

Il bel tempo accompagnerà tutti i lombardi in questo weekend pre natalizio: sia oggi 18 che domani 19 dicembre infatti il cielo di Milano sarà sereno. Continuerà a persistere il freddo di questi giorni, con le massime che potranno subire anche ulteriori cali. In entrambi i giorni sono attese però nebbia e foschia. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia.

Le previsioni per sabato 18 dicembre a Milano: cielo sereno

Bel tempo tutto il giorno: questa la buona notizia per oggi sabato 18 dicembre che però sarà anche interessato da foschia e nebbia soprattutto in pianura e per tutta la giornata. Gli esperti spiegano potranno localmente persistente anche nelle ore meno fredde. Questo potrà succedere soprattutto nelle ore più fredde della giornata. Le temperature saranno stazionarie o in diminuzione: in pianura le minime si registreranno tra i -2 e 0 gradi, mentre le massime tra 3 e 5 gradi. Lo zero termico è fermo a attorno ai 2.800 metri o a quote lievemente inferiori soprattutto se ci si sposta verso Est. I venti in pianura sono calmi: in montagna invece da deboli a moderati settentrionali con locali rinforzi sulle cime.

Il meteo di domenica 19 dicembre: sole e ancora nebbia

Sole e nebbia saranno i protagonisti anche di domani domenica 19 dicembre: ci sarà un cielo sereno sui rilievi salvo transito di velature in serata. In pianura ci saranno nubi basse e nebbie soprattutto per la prima parte della giornata: il cielo diventerà più limpida soprattutto nelle ore più calde fino a poco nuvoloso nel pomeriggio. Le precipitazioni saranno assenti. Ci sarà ancora freddo ma le massime saranno in lieve aumento: in pianura le minime saranno ferme allo zero per cento e le massime attorno a 5 gradi. Lo zero termico si registrerà a 2.600 metri. Infine in venti anche nella giornata di domani in pianura saranno da deboli a moderati occidentali, in montagna in rinforzo da Nordo-Ovest fino a moderati o localmente forti in quota in serata.