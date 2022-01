Previsioni a Milano di oggi 5 gennaio: allerta meteo per raffiche di vento fino a 90 km/h Allerta meteo gialla per oggi mercoledì 5 gennaio a Milano e in Lombardia. Per tutta la giornata sono attese raffiche di vento che potranno toccare i 90 chilometri orari in montagna e i 50 in città.

Allerta meteo a Milano per oggi, mercoledì 5 gennaio. Su tutto il territorio cittadino, a partire dalle ore 12, l'allerta gialla resterà in vigore a causa di forti raffiche di vento che toccheranno i 50 chilometri orari. Lo ha comunicato la Protezione civile specificando che si tratta di una criticità ordinaria con un livello di pericolo due su quattro.

Allerta meteo gialla a Milano e in Lombardia per raffiche di vento

Come specificato da una nota di Regione Lombardia, dal mezzogiorno di oggi "sono previsti venti da Nord ed in rinforzo a tutte le quote soprattutto sui settori occidentali, Garda e Retiche di confine: sulla pianura le velocità medie orarie potranno attestarsi attorno ai 50 chilometri orari, mentre sulle zone montane tra 700 e 1.500 metri le velocità medie e le raffiche saranno comprese tra i 40 ed i 90 chilometri orari". La Protezione civile ha quindi raccomandato ai cittadini di prestare particolare attenzione in caso si lasciasse la propria abitazione per restare in sicurezza.

Previsioni meteo Milano di oggi 5 gennaio

Nella giornata di oggi, le previsioni meteo specificano che la città di Milano sarà bersagliata da pioggia che potrebbe cadere incessantemente per diverse ore. Le precipitazioni dovrebbero formarsi sin dalle prime ore della notte per poi proseguire fino a metà pomeriggio. Solo allora la pioggia potrebbe smettere di cadere lasciando comunque il cielo milanese coperto da nuvole. Le temperature minime si aggireranno in torno ai due gradi centigradi mentre le massime non dovrebbero superare i nove gradi centigradi. A partire da giovedì 6 gennaio le raffiche di vento e la pioggia dovrebbero scomparire.