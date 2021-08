Prevalle, picchia la moglie per strada e l’afferra con violenza dal collo: in carcere un 50enne Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Prevalle, nel Bresciano, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il 50enne ha picchiato la moglie per strada, afferrandola con violenza dal collo. La moglie lo ha denunciato raccontando che i maltrattamenti andavano avanti da anni: per il 50enne si sono aperte le porte del carcere.

A cura di Francesco Loiacono

Un uomo è stato arrestato ieri pomeriggio dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. In manette e successivamente in carcere è finito un 50enne residente nel comune di Prevalle, in provincia di Brescia, già noto alle forze dell'ordine per via di alcuni precedenti. L'arresto è scattato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 agosto, per un episodio avvenuto però il giorno precedente. In quella circostanza il 50enne, al culmine di una lite, aveva picchiato la moglie per strada, afferrandola anche dal collo con violenza tale da procurarle delle ferite. La donna subito dopo l'aggressione si è recata alla caserma dei carabinieri di Nuvolento e ha denunciato il consorte.

La moglie ha raccontato che le violenze e i maltrattamenti andavano avanti da anni

Nel racconto che ha fatto ai militari dell'Arma non è però finito solo l'ultimo episodio, ma tutta una serie di maltrattamenti che subiva dal 2019. È in quell'anno, infatti, che il marito avrebbe iniziato ad aggredirla, sia verbalmente sia fisicamente, insultando e picchiando sia lei sia i due figli minorenni della coppia. Una lunga convivenza da incubo, fatta di continue liti violente e maltrattamenti, dalla quale la donna è riuscita a trovare il coraggio di scappare, denunciando il marito violento. Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno spinto la procura di Brescia a chiedere e ottenere un provvedimento di custodia cautelare in carcere per il 50enne, un cittadino di nazionalità marocchina in regola con il permesso di soggiorno. E così ieri i carabinieri hanno arrestato l'uomo, portandolo nel carcere di Canton Mombello.