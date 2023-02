Preso il ladro seriale dei treni che colpiva tra le stazioni di Milano: è un ragazzo di 27 anni È stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria il giovane borseggiatore che colpiva sui treni regionali della Lombardia, scendendo e risalendo continuamente tra un convoglio e l’altro: ha 27 anni ed è residente a Lodi.

È stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria il giovane ladro che metteva a ferro e fuoco i treni regionali della Lombardia, scendendo e risalendo continuamente da un convoglio all'altro: ha 27 anni ed è residente a Lodi. Per lui, l'accusa di furto aggravato.

Il bottino ritrovato nella sua abitazione? Quasi 20 computer, tablet di varie marche, tre smartphone, gioielli, orologi di lusso, trolley, zaini, borse griffate, alcuni documenti di identità e circa 1.400 euro in contanti nascosti in un cassetto.

Il giovane ladro in azione sui treni della Lombardia

Il giovane ladro è stato fermato dalla polizia dopo essere stato individuato come l'autore di un furto, risalente al 26 gennaio e avvenuto nella stazione di Porta Garibaldi a Milano. Da lì, l'indagine sulle telecamere di sorveglianza sui vagoni e la scoperta: il 27enne, di origini algerine, era responsabile anche di altre rapine. I bersagli: oggetti di lusso, contanti e soprattutto dispositivi tecnologici, tra smartphone e personal computer.

I furti avvenivano in diverse stazioni della Lombardia, e in particolare tra le stazioni di Porta Garibaldi e la Stazione Centrale di Milano.

La denuncia del personale di Ferrovie

A far scattare le indagini è stata la chiamata del personale della protezione aziendale di Ferrovie dello Stato che aveva segnalato alle forze dell'ordine la presenza di una persona sospetta con due zaini che, dopo essere scesa rapidamente da un treno alta velocità in partenza, era salita a bordo di un altro convoglio per poi scendere nuovamente. Un vero e proprio modus operandi: il giovane, infatti, metteva a segno i suoi colpi scendendo e risalendo dai convogli in partenza.