Preso a bottigliate davanti alla stazione di Rho: si cerca l’aggressore Un uomo di 39 anni è stato ferito perché preso a bottigliate davanti la stazione di Rho: si cerca l’aggressore.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, venerdì 10 marzo, a Rho (Milano), un uomo di 39 anni è stato aggredito e ferito davanti alla stazione. I medici e i paramedici del 118, lo hanno soccorso e trasferito in ospedale dove ha ricevuto tutte le cure del caso. Fortunatamente non versa in gravi condizioni. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di Rho.

Così come riportato dal portale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), la sala operativa ha ricevuto la segnalazione alle 23. Gli operatori sanitari sono arrivati in piazza della Libertà con un'ambulanza. Hanno trovato un uomo di 39 anni con alcune ferite.

La vittima è stata portata in ospedale a Rho

Lo hanno così soccorso sul posto e poi deciso di trasferirlo all'ospedale di Rho, in codice rosso, dove ha ricevuto tutte le cure del caso. Il 39enne, di cui non è stata diffusa l'identità, avrebbe riportato una ferita lacero contusa alla testa e alla mano. Non sarebbe in pericolo di vita. I poliziotti hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Al momento infatti non si conosce né il movente di questa aggressione, se si tratta quindi di una rapina o di una discussione finita male, né l'autore di questo delitto. Bisognerà cercare di capire se si tratti di un'unica persona o più persone e se che tipo di rapporto c'era tra la vittima e il suo aggressore. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.

Magari anche la vittima, una volta ascoltata dagli inquirenti, potrà fornire maggiori dettagli e aiutare così gli investigatori nella ricerca del responsabile.