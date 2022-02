Presidente di una Onlus eseguiva tamponi senza alcuna qualifica: denunciato con altre 3 persone Eseguiva tamponi rapidi, ma non aver alcuna qualifica o titolo che lo abilitava a farlo: è successo in una Onlus a Gavardo, comune in provincia di Brescia. Oltre lui sono state denunciate altre tre persone.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono ventuno i punti prelievo di tamponi rapidi che nella giornata di oggi, giovedì 10 febbraio, hanno visto la loro attività sospesa a causa di alcune irregolarità rilevate dai carabinieri per la tutela della Salute. Nello specifico venivano utilizzati tamponi non regolari o vi erano condizioni igieniche carenti o ancora venivano eseguiti i test da persone che non erano abilitati a farli.

Il caso della Onlus di Gavardo

Quest'ultimo caso è quanto accaduto a Gavardo, comune in provincia di Brescia. I Nas hanno infatti deferito in stato di libertà due medici, il presidente e il direttore sanitario di una associazione Onlus. Dagli accertamenti eseguiti dai militari è emerso che il presidente avrebbe eseguito tamponi rapidi nasofaringei senza avere un titolo abilitante: per l'accesso ai sistemi telematici, secondo quanto scoperto dagli investigatori, avrebbe utilizzato le credenziali che gli erano state fornite dai due medici. Il direttore sanitario sarebbe stato consapevole di quanto accadeva e avrebbe lasciato proseguire l'attività illecita. In questo modo avrebbe fatto guadagnare alla Onlus circa trentamila euro. Per questo motivo, oltre a essere stati deferiti, sono state sospese le attività relative ai tamponi.

I controlli dei Nas

In altri punti tamponi d'Italia, sui quali i carabinieri hanno svolto i controlli, è emerso che venivano utilizzati tamponi e kit non regolari che potevano portare quindi a un risultato inattendibili. Oltre al caso di Brescia, vi sono altri tre casi in cui i test venivano effettuati da persone non qualificate o senza green pass obbligatorio. Ancora venivano effettuati in ambienti non idonei come in androni di condominio o nel sottoscala.