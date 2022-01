Problemi per le farmacie lombarde: bloccato per alcune ore il sistema dei tamponi di Regione Tra ieri e oggi, alcune farmacie della Lombardia non riuscivano a inserire gli esiti dei tamponi nel sistema di Regione: il disagio è stato causato da un problema alla reti dati. Dall’assessorato al Welfare affermano che il problema è stato risolto e il sistema è stato ripristinato.

A cura di Ilaria Quattrone

Alcune farmacie di Milano e di altre province hanno dovuto fare i conti con un problema al sistema che consente di inserire gli esiti dei tamponi dei pazienti. Un primo malfunzionamento si è registrato nella serata di ieri, lunedì 24 gennaio, ed è durato circa trenta minuti. Se ne è poi avuto un altro questa mattina, ma anche in questo caso è durato un paio di ore. Al momento infatti il sistema è tornato – come spiegato dall'Assessorato al Welfare di Regione Lombardia a Fanpage.it – a funzionare normalmente.

Il disguido causato da un problema sulla rete dati di alcune farmacie

Il disguido sembrerebbe essere stato causato da un problema sulla rete dati di alcune farmacie e in particolare delle VPN del fornitore BT. Al momento Regione assicura che le farmacie hanno ripreso a lavorare e inserire gli esiti dei tamponi. In attesa che riprendesse a funzionare, gli esiti sarebbero stati compilati manualmente. Questo però non avrebbe consentito di poter generare il green pass.

Un episodio simile a Ferragosto: bloccati i fascicoli sanitari elettronici

Un problema simile era avvenuto a Ferragosto quando i fascicoli sanitari elettronici erano rimasti bloccati per quasi tre giorni. Anche in quel caso il disagio era stato causato da un guasto ai server. In quell'occasione, il guasto sarebbe stato causato dal caldo che avrebbe portato al surriscaldamento di alcuni condizionatori all'interno del centro elaborazione dati di Aria. Dopo tre giorni, i tecnici sono riusciti a risolvere il problema. Fortunatamente non si sono registrate conseguenze pesanti né per gli ospedali né per i centri vaccinali.