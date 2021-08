Fascicoli sanitari bloccati per due giorni in Lombardia: “Guasto ai server, ma ora problema risolto” A causa di alcuni disagi causati dal caldo, si sono verificati dei problemi ai server di Regione Lombardia: i cittadini per due giorni e mezzo non hanno potuto consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico. Fortunatamente il problema è stato risolto e già da oggi pomeriggio sembrerebbe essere tornato tutto alla normalità.

A cura di Ilaria Quattrone

Fascicoli sanitari elettronici bloccati per quasi tre giorni: è quanto successo in Lombardia dove, a causa di un guasto ai server, la piattaforma informatica sanitaria ha subito uno stop. Secondo quanto spiegato dall'assessorato regionale alla Sanità il problema sarebbe stato causato dal surriscaldamento di cinque condizionatori all'interno del Centro elaborazione dati di Aria. I tecnici hanno però ripristinato il problema e adesso sembrerebbe essere tornato tutto alla normalità.

I disagi iniziati alla vigilia di Ferragosto

I disagi sono iniziati sabato 14 agosto. A causa del caldo, come riporta il quotidiano "Il Corriere della Sera", c'è stato un surriscaldamento dei condizionatori. Per risolvere il problema, si è quindi ritenuto necessario spegnere manualmente i server. Già ieri sera, dall'assessorato hanno fatto sapere che l'80 per cento dei servizi era ripristinato e si puntava a risolvere il problema nella sua totalità in nottata. È così sembra essere stato.

Da oggi pomeriggio i cittadini hanno potuto consultare il proprio fascicolo

Oggi pomeriggio, martedì 17 agosto, i cittadini sono infatti riusciti nuovamente ad accedere al proprio fascicolo sanitario. Le farmacie e i laboratori hanno potuto inviare nuovamente i dati dei tamponi rapidi e fornire i green pass mentre i medici di famiglia compilare le ricette per i loro pazienti. Sempre da Regione assicurano che nessun dato è stato perso: le farmacie avevano già inviato i loro dati già lunedì alle Agenzie di tutela per la salute. L'Assessorato fa inoltre sapere che non ci sono state nemmeno conseguenze disastrose né per gli ospedali né per i centri vaccinali anti-Covid che hanno potuto svolgere la loro regolare attività.