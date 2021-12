Presa a calci dai bulli del figlio, la mamma: “Anche noi adesso abbiamo un po’ paura a passare da lì” La donna ha intenzione di creare anche un comitato a scuola dove magari potrebbero esserci alle vittime dei bulli che hanno aggredito lei e il figlio.

A cura di Ilaria Quattrone

"Non nascondiamo che anche noi adesso abbiamo un po’ paura a passare di lì": sono queste le parole che una donna di 47 anni ha affidato al quotidiano "Il Corriere della Sera", al quale ha raccontato di essere stata aggredita con calci e pugni dalla stessa baby gang che ormai da settimane aveva come vittima il figlio di undici anni. Scenario di questi terribili episodi è Vigevano, comune in provincia di Pavia. A pochi passi dal centro storico, vicino a Piazza Duomo, c'è la scuola media frequentata dal ragazzino.

L'aggressione alla donna

L'11enne è solito andare a piedi a scuola e spesso è stato fermato dai bulli – il più grande, stando a quanto riportato da Corsera, avrebbe avuto 13 anni – che gli chiedevano soldi. Quella mattina il ragazzino aveva dimenticato le chiavi di casa e la madre lo aveva raggiunto per dargliele. È stata lei ad assistere alla scena e a intervenire per allontanare il gruppo dal figlio. I bulli però l'hanno accerchiata e colpita con calci e pugni. La donna è stata trasferita in ospedale e dimessa con una prognosi di cinque giorni.

L'idea di far nascere un comitato

Poco dopo è arrivato il marito che, dopo aver allertato le forze dell'ordine, ha difeso moglie e figlio. Gli agenti della polizia di stato di Vigevano hanno identificato il gruppo, ma non sarebbero perseguibili d'ufficio probabilmente a causa della loro età. La 47enne intanto, oltre alla denuncia, è disposta a creare un piccolo comitato. L'obiettivo spiega ancora al quotidiano è quello di dar voce ad altre famiglie, i cui figli potrebbero essere state vittime dei bulli: "Di certo – ha detto – dopo questo episodio le nostre abitudini cambieranno: questo ragazzino è il più piccolo dei nostri figli e gli altri lo accompagneranno sempre".